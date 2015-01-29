美国增加对乌克兰援助 威胁加大对俄制裁

路透基辅1月28日（记者 Alessandra Prentice） - 美国周三签署协议，提供20亿美元的贷款担保帮助2015年乌克兰“近期的社会支出”，并称如有必要准备加大对俄罗斯的经济制裁。

美国财长雅各布·卢在与乌克兰财长Natalia Yaresko签署该协议后谴责“俄罗斯的侵略”，所指的是俄罗斯支持分离主义者在乌克兰东部与政府军交战。

“如果有必要，我们仍准备好采取更多（制裁）。为此，我们将继续与盟国合作，加大对俄罗斯的压力，”雅各布·卢在签字仪式上对记者说道。

雅各布·卢还表示，如果俄罗斯遵守去年9月签署的明斯克协议，可能会减轻制裁。明斯克协议呼吁停火以及俄罗斯武装和军事装备撤出乌克兰。

俄罗斯否认西方国家和乌克兰提出的俄罗斯派遣常规部队进入乌克兰东部的指责。

和其他向乌克兰提供大规模援助的国家类似，雅各布·卢称美国的援助也是有条件的，乌克兰需要继续进行财政和反腐改革，继续走在满足国际货币基金组织贷款条件的路上。

雅各布·卢在接受BBC采访时表示，除了提供20亿美元贷款担保外，美国总统奥巴马还将于周一要求国会批准另外一笔对乌援助。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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