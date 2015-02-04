向乌克兰提供军火将是美国的一场豪赌

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/基辅2月3日 - 美国考虑向乌克兰提供军火可能是一条危险的道路，支持者称这将有助于结束乌克兰境内的冲突，而反对者称这可能助长战火。
美国政府一名高官周一称，尚未决定是否向乌克兰政府军提供军火以帮助其在乌克兰东部与叛军作战。
美国考虑这么做的原因是：尽管西方国家对俄罗斯实施制裁、俄罗斯国内发生金融危机、过去几周暴力事件激增引发担忧，俄罗斯总统普京在乌克兰问题上却并不让步。
这也反映出西方国家面临的窘境：如果制裁无用或者不能迅速起作用，西方能做什么呢？
“更加强大的乌克兰军队将增加和平谈判的希望，”Atlantic Council发布报告称，并指出军事援助应包括轻型反坦克导弹、无人机和悍马军用车。
反对者则表示，向乌克兰提供军火可能对冲突没多大作用，反而会引发俄罗斯对乌克兰军方发动全面攻击，增加西方直接干预的可能性。
“提供军火将助长冲突，而且正中乌克兰政府下怀，乌克兰政府正在尽其所能将美国和西方国家进一步拖入纠纷中，”跨大西洋安全柏林信息中心（Berlin Information Centre for Transatlantic Security）负责人Otfried Nassauer说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 113.30 114.65 +1.19 +3.33 117.07 坡元 1.4182 1.4250 +0.48 +2.17 1.4490 台币 31.417 31.533 +0.37 +2.74 32.279 韩元 1164.72 1169.20 +0.38 +3.69 1207.70 泰铢 35.28 35.41 +0.37 +1.47 35.80 菲律宾披索 49.82 49.92 +0.21 -0.19 49.72 印尼卢比 13355.00 13405.00 +0.37 +0.86 13470.