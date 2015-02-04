向乌克兰提供军火将是美国的一场豪赌

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科/基辅2月3日 - 美国考虑向乌克兰提供军火可能是一条危险的道路，支持者称这将有助于结束乌克兰境内的冲突，而反对者称这可能助长战火。

美国政府一名高官周一称，尚未决定是否向乌克兰政府军提供军火以帮助其在乌克兰东部与叛军作战。

美国考虑这么做的原因是：尽管西方国家对俄罗斯实施制裁、俄罗斯国内发生金融危机、过去几周暴力事件激增引发担忧，俄罗斯总统普京在乌克兰问题上却并不让步。

这也反映出西方国家面临的窘境：如果制裁无用或者不能迅速起作用，西方能做什么呢？

“更加强大的乌克兰军队将增加和平谈判的希望，”Atlantic Council发布报告称，并指出军事援助应包括轻型反坦克导弹、无人机和悍马军用车。

反对者则表示，向乌克兰提供军火可能对冲突没多大作用，反而会引发俄罗斯对乌克兰军方发动全面攻击，增加西方直接干预的可能性。

“提供军火将助长冲突，而且正中乌克兰政府下怀，乌克兰政府正在尽其所能将美国和西方国家进一步拖入纠纷中，”跨大西洋安全柏林信息中心（Berlin Information Centre for Transatlantic Security）负责人Otfried Nassauer说道。（完）