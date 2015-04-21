美军开始训练乌克兰官兵，俄罗斯称其行动可能破坏停火

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月20日 - 美国陆军伞兵周一开始对乌克兰国家卫队的小部队进行军事训练，尽管俄罗斯警告称这样的行为可能破坏乌克兰脆弱的停火。

五角大楼发言人Steve Warren称，驻扎在意大利维琴察的美国陆军第173空降旅的300名官兵开始在乌克兰西部亚沃里夫的国际维和与安全中心对约300名乌克兰官兵进行训练。这一行动计划已久。

Warren称，预计这些美军将在六个月的时间里开展三轮训练，共计训练900名乌克兰官兵。他表示，训练包括医疗、伤员撤离、射击和小部队行动等。

俄罗斯称美国的行动是不稳定因素，Warren对此表示反对。

“我要说，是俄罗斯导致了乌克兰的不稳定，”Warren说道。“是他们一直在提供致命武器。他们一直在向乌克兰派出俄罗斯战斗部队。”（完）