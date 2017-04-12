美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透4月11日 - 美国联合航空公司(UAL.N)及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。
该名乘客David Dao医生的律师在周二晚间发表声明稿，证实了乘客身份，并称他及其家人只专注于Dao医生在芝加哥医院的医疗及治疗情况。
美国运输部已针对此事展开调查，新泽西州州长Chris Christie则呼吁制定新规来抑制机位超卖的作法。
联合航空公司执行长Oscar Munoz周二发布声明稿向Dao致歉，但没有提到他的名字。他说，“我对乘客被强拖下机及所有机上乘客深感歉意。没有人应该受到这般的粗暴对待。”
Munoz周一对员工发出的备忘录中对公司立场提出辩护，但并未对乘客道歉。
视频画面显示，周日晚间Dao被芝加哥欧海尔国际机场安全人员猛力从其座位拽出，并拖下联合航空编号3411航班。这段视频在网路上疯传，引发全球公愤。
截至周二傍晚，要求Munoz辞职的网路请愿已有将近2.2万人签名连署。
此一事件也吸引众多中国微博用户的关注。
根据分析师说法，联合航空占美中之间总航运量的比率约为20%，与中国第三大航空公司--中国国际航空也有伙伴关系。联航飞中国城市的航线数量为美国各航空公司之最。联航去年增加了旧金山-杭州直飞航线，为其第五个中国航点。
联合大陆控股(United Continental Holdings) (UAL.N)周二收跌1.1%报70.71美元，稍早一度重挫4.4%。当日收盘市值蒸发约2.5亿美元，盘中最多流失约10亿美元。当日换手量超过1,600万股，创下一年来单日最高纪录。
联合大陆控股年内迄今下跌约3%。
投资者对美国航空类股业绩表现的疑虑，也令联航受到打击。
图表：联航股票与大盘表现对照 reut.rs/2o2WK77
(完)
(编译 戴素萍/陈宗琦；审校 张明钧)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)