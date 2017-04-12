美国联合航空因强拖乘客下机事件 面临排山倒海压力

路透4月11日 - 美国联合航空公司(UAL.N)及其执行长周二面临排山倒海而来的压力，该公司因机位超卖，周日强拖一名乘客下飞机好让四名员工可以搭机，此举引发全球哗然。

该名乘客David Dao医生的律师在周二晚间发表声明稿，证实了乘客身份，并称他及其家人只专注于Dao医生在芝加哥医院的医疗及治疗情况。

美国运输部已针对此事展开调查，新泽西州州长Chris Christie则呼吁制定新规来抑制机位超卖的作法。

联合航空公司执行长Oscar Munoz周二发布声明稿向Dao致歉，但没有提到他的名字。他说，“我对乘客被强拖下机及所有机上乘客深感歉意。没有人应该受到这般的粗暴对待。”

Munoz周一对员工发出的备忘录中对公司立场提出辩护，但并未对乘客道歉。

视频画面显示，周日晚间Dao被芝加哥欧海尔国际机场安全人员猛力从其座位拽出，并拖下联合航空编号3411航班。这段视频在网路上疯传，引发全球公愤。

截至周二傍晚，要求Munoz辞职的网路请愿已有将近2.2万人签名连署。

此一事件也吸引众多中国微博用户的关注。

根据分析师说法，联合航空占美中之间总航运量的比率约为20%，与中国第三大航空公司--中国国际航空也有伙伴关系。联航飞中国城市的航线数量为美国各航空公司之最。联航去年增加了旧金山-杭州直飞航线，为其第五个中国航点。

联合大陆控股(United Continental Holdings) (UAL.N)周二收跌1.1%报70.71美元，稍早一度重挫4.4%。当日收盘市值蒸发约2.5亿美元，盘中最多流失约10亿美元。当日换手量超过1,600万股，创下一年来单日最高纪录。

联合大陆控股年内迄今下跌约3%。

投资者对美国航空类股业绩表现的疑虑，也令联航受到打击。

图表：联航股票与大盘表现对照 reut.rs/2o2WK77

(完)