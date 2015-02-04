美国对瑞银是否助富人逃税展开新的调查--华尔街日报

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透华盛顿2月4日 - 华尔街日报周三援引知情人士报导称，美国联邦检察官对瑞银集团UBSG.VX展开新的调查，以确定其是否透过在美国被禁止的投资项目帮助美国人逃税。
该报称，瑞银面临新的调查，其被指控通过所谓的不记名证券帮助富人隐藏资产。瑞银曾在2009年支付了7.8亿美元与美国司法部就逃税调查达成了和解。(完)
(翻译 张荻；审校 张若琪)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。