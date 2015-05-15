美国撤回2012年与瑞银就利率操纵指控达成的和解--WSJ

英国政府料采取干预方案 在退欧后时期刺激工业复兴
路透伦敦1月22日 - 英国周一将公布一个新的干预方案，寻求提振工业生产，并刺激科技和研发投资，在退欧后时期平衡非常侧重服务业的经济。
路透5月14日 - 华尔街日报(WSJ)周四报导，美国司法部撤回在2012年与瑞银UBSG.VX就利率操纵指控达成的和解。
该报援引现任及前政府官员的消息报导称，瑞银和美国政府协商一年多之后达成这样的结果。
该报补充称，下周协商结果料是瑞银支付约2亿美元罚金，并对指控认罪，承认瑞银交易员在2012年前操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)。(完)
(编译 李爽 审校 王丽鑫)
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路透加拿大卡尔加里1月22日 - 加拿大驻美国大使David MacNaughton周日称，特朗普政府在贸易方面的主要顾虑是美国对墨西哥和中国的贸易逆差，他还称：“我认为加拿大根本不是关注点。”
路透法兰克福1月20日 - 德国财经杂志Manager Magazin周五报导称，沃尔沃汽车执行长(CEO)Hakan Samuelsson表示，在股票市场首次公开发行(IPO)是一个选项。