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国际财经 | 2015年 5月 15日 星期五 09:45 BJT

美国撤回2012年与瑞银就利率操纵指控达成的和解--WSJ

路透5月14日 - 华尔街日报(WSJ)周四报导，美国司法部撤回在2012年与瑞银UBSG.VX就利率操纵指控达成的和解。

该报援引现任及前政府官员的消息报导称，瑞银和美国政府协商一年多之后达成这样的结果。

该报补充称，下周协商结果料是瑞银支付约2亿美元罚金，并对指控认罪，承认瑞银交易员在2012年前操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)。(完)

(编译 李爽 审校 王丽鑫)

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