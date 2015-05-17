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国际财经 | 2015年 5月 17日 星期日 18:13 BJT

美国地方法官下令要求野村和苏皇银行为MBS诉讼支付8.06亿美元

路透纽约5月15日 - 美国曼哈顿地方法院法官Denise Cote周五下令要求野村(8604.T)和苏格兰皇家银行(RBS.L)共同支付8.06亿美元，因为他们在向房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB出售抵押贷款支持证券过程中做出不实陈述。

在对联邦住房金融局(FHFA)提出的诉讼进行无陪审团的法官审理，发现这两家银行都要负法律责任后，Denise Cote做出了上述判决。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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