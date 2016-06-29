美国总统或同时与英国和欧盟协商贸易协议--美国国务卿

金价持坚 因美国政治忧虑提供支撑
路透伦敦/米兰5月12日 - 金价周五上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。金价本周可能持平。
路透华盛顿6月28日 - 美国国务卿克里周二称，英国决定脱欧后，美国总统奥巴马可能试图同时与英国和欧盟商讨贸易协定。
“我认为鉴于当前局势，总统会同时兼顾两方面。他知道怎样两手抓，”克里在一次会议上被问及奥巴马4月时的讲话称。奥巴马当时表示，英国如果脱欧，美国将侧重与欧盟范围更广的贸易协议，英国将“排在队尾”。(完)
(编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
路透伦敦/米兰5月12日 - 金价周五上涨，因美国联邦调查局(FBI)局长科米突然遭解职令投资者感到忧虑，提振了对黄金的需求，美元和美债收益率下跌。金价本周可能持平。
路透5月12日 - 美国股市标普500指数和道琼工业指数周五下滑，因经济数据平平，打压银行股，且对Nordstrom 等百货店的担忧加重。
路透纽约5月12日 - 油价周五小幅收高，因美国原油库存减少，且越来越多的国家支持延长石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动，助燃了全球供应过剩的情况将缓解的希望。