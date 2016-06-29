美国总统或同时与英国和欧盟协商贸易协议--美国国务卿

路透华盛顿6月28日 - 美国国务卿克里周二称，英国决定脱欧后，美国总统奥巴马可能试图同时与英国和欧盟商讨贸易协定。

“我认为鉴于当前局势，总统会同时兼顾两方面。他知道怎样两手抓，”克里在一次会议上被问及奥巴马4月时的讲话称。奥巴马当时表示，英国如果脱欧，美国将侧重与欧盟范围更广的贸易协议，英国将“排在队尾”。(完)