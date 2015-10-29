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路透中文国际短讯 | 2015年 10月 29日 星期四 15:05 BJT

美国贸易代表称英国若退出欧盟 贸易方面可能付出代价

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周三表示，如果英国退出欧盟，美国将不会积极寻求与其签署单独的自由贸易协定。这是美国高级官员就此事首次发表公开言论。英国选民将在2017年年底之前投票决定该国是否应该留在欧盟。民调显示，选民对退出欧盟的支持率日渐上升。路透

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