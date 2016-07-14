美国财长雅各布·卢周四午后将会晤英国财政大臣哈蒙德

路透柏林7月14日 - 美国财政部长雅各布·卢周四呼吁，欧盟及英国官员在英国退欧谈判中应采取务实弹性态度，他并称周四稍晚将会晤新任英国财政大臣哈蒙德。

“今日午后我将与新财长见面，我很期待，”雅各布·卢在柏林与德国财长朔伊布勒会谈后记者会上表示。

“我们认为英国与欧盟紧密整合关系的结果，符合欧洲、美国及全球经济的最大利益，”他在提及英国退欧谈判时表示。

“我们认为相关谈判应以务实、透明及平稳方式进行，双方应展现灵活弹性。”雅各布·卢称。(完)