韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透柏林7月14日 - 美国财政部长雅各布·卢周四呼吁，欧盟及英国官员在英国退欧谈判中应采取务实弹性态度，他并称周四稍晚将会晤新任英国财政大臣哈蒙德。
“今日午后我将与新财长见面，我很期待，”雅各布·卢在柏林与德国财长朔伊布勒会谈后记者会上表示。
“我们认为英国与欧盟紧密整合关系的结果，符合欧洲、美国及全球经济的最大利益，”他在提及英国退欧谈判时表示。
“我们认为相关谈判应以务实、透明及平稳方式进行，双方应展现灵活弹性。”雅各布·卢称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 艾茂林/于春红)
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。