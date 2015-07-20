焦点：英美要当加息急先锋 投资机会来啦

图中为美元、英镑、瑞郎和欧元纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦7月17日 - 在充斥着诸多不确定性的金融市场，有一件事对投资者来说却十分明确：美国和英国将很快升息，而其他国家则还在放松货币政策。

美联储主席叶伦和英国央行总裁卡尼本周发出了迄今为止最强烈的暗示：他们在准备升息。

英美与欧元区、日本、中国和其他国家的货币政策出现分化，对汇率的影响最为明显，美元和英镑双双跳涨。

美元贸易加权指数创下两个月最大周线涨幅，英镑贸易加权指数亦升至2008年3月以来最高位。

“现在场内唯一都在赌的是，美元还会涨多少，”伦敦霸菱资产管理公司(Baring Asset Management)的固定收益和外汇主管Alan Wilde说。

美元光在过去一年里，涨幅就超过20%，所以有些投资者认为，美元或许没有太大的上涨空间了。

汇丰的汇率策略团队曾在3月表示，美元牛市已经结束；美银美林本周对全球基金经理的调查显示，“作多”美元是所有交易中最活跃的。

因此，普遍看法仍是欧元料走软，因为欧洲央行继续推进1万亿欧元购债计划；德意志银行和高盛等大型市场参与者甚至押注欧元兑美元将跌落平价。

叶伦周三在国会发表证词陈述时称，将可能“在今年某个时候”上调利率。其评论帮助打压欧元跌至七周低点1.0850美元，并扶助美元贸易加权指数升至三个月高点附近。

**逆潮流而动**

英镑近几个月的升势甚至更为引人注目，英镑贸易加权指数目前处于七年多以来最高点。

卡尼周四表示，升息决定“到年底左右”将会变得更加明确。这给英镑涨势又加了一把火。

“英镑表现一直不错，并将继续保持下去，”瑞银集团下属旗舰私人银行的全球首席投资官Mark Haefele称。他表示对英镑持仓为加码。

不过，有关强势货币的一个悖论是，它使得本国其他资产更加昂贵，出口的竞争力降低，并削弱本国企业的海外盈利能力。

这也是Haefele对英国股票的持仓为减码的原因；英国股票对企业海外业务的盈利情况尤其敏感。Haefele管理着逾2,500亿美元资产。

美银美林本周调查显示，净13%的受访者7月选择减码英国股票，并且已经连续两年减码。

Haefele也警惕强势美元以及美国收紧货币政策对新兴市场的影响。

“如果资本流出新兴市场而进入发达经济体，那么我们对新兴市场将维持低配。”他说。

然而，全球股市可望维持吸引力，因货币政策仍相当宽松，美联储和英国央行以外的主要央行仍在对市场提供流动性。

不过相较于风险大得多的新兴国家资产，升息前景使得美国公债收益率仍相对看俏。

霸菱资产管理的Wilde说，美国公债较欧洲可比公债有“大幅”利差升水。他将暂时继续买进美债，冷落德债。但预计一旦美联储真的开始升息，德债的魅力会增加。

美债及欧元区可比公债目前利差约在155个基点。Wilde认为，利差要收窄到135个基点时，他才会重新评估仓位。

一些较短线的投资者和交易员将伺机押注是美联储还是英国央行会先升息，不过大多数分析师认为，美联储将领衔率先上调利率。

但不论谁先一步，美国和英国都将是全球主流当中的异数。今年迄今为止，全球已有至少37家央行为了刺激成长或对抗通缩而放宽货币政策。(完)

(编译 白云/王兴亚/李婷仪 审校 李爽/徐文焰/张若琪)

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