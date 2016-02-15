英美或就操纵LIBOR指控多家银行--华尔街日报

路透华盛顿2月12日 - 华尔街日报周五报导，美国和英国监管部门可能指控几家银行操纵利率，其中包括美国第三大银行花旗集团和总部在伦敦的汇丰控股等。

该报援引接近调查的消息人士称，美国商品期货交易委员会(CFTC)和英国金融市场行为监管局(FCA)正在准备就伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵丑闻对银行提起最后一轮民事指控。

华尔街日报称，CFTC仍在调查美国以资产计最大的银行摩根大通，但可能不会导致指控。英国监管部门去年称不再对摩根大通进行调查。