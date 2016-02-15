英美或就操纵LIBOR指控多家银行--华尔街日报

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透华盛顿2月12日 - 华尔街日报周五报导，美国和英国监管部门可能指控几家银行操纵利率，其中包括美国第三大银行花旗集团和总部在伦敦的汇丰控股等。
该报援引接近调查的消息人士称，美国商品期货交易委员会(CFTC)和英国金融市场行为监管局(FCA)正在准备就伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)操纵丑闻对银行提起最后一轮民事指控。
华尔街日报称，CFTC仍在调查美国以资产计最大的银行摩根大通，但可能不会导致指控。英国监管部门去年称不再对摩根大通进行调查。
美国和英国监管部门正牵头对操纵LIBOR的行为进行调查。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。