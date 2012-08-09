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路透中文国际短讯 | 2012年 8月 9日 星期四 10:23 BJT

美国财政部就渣打被调查一事致信英国

美国政部周三致信英国政府，称该部外国资产监控办公室正调查渣打银行“可能存在的与伊朗有关的违规行为，以及范围更广的违反制裁规定的潜在行为。”信中称，该办公室将继续协调相关美国当局，包括纽约监管方，并且“在得出结论前不会公开评论调查进展”。

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