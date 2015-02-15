德国外长警告违反乌克兰停火协定将招致“高昂代价”

路透利马2月14日 - 德国外长弗兰特-施泰因迈尔∙瓦尔特周六警告乌克兰与俄罗斯政府以及乌克兰东部叛军称，违反停火协定将导致“高昂代价”。在乌克兰停火协定生效前几个小时乌境内的战斗升级。

德国外长表示，他未料到周四签订停火协议之后冲突会如此急剧升级，并敦促各方遵守当地时间午夜起生效的停火协议规定。

“如果我们的努力现在失败，该地区的每一个人都会付出高昂代价，”与秘鲁外长会晤后的施泰因迈尔在利马举行的记者会上说道。

乌克兰、俄罗斯、法国与德国的领导人历经16个小时谈判达成了这项停火协定，为结束乌克兰冲突带来一线曙光。

施泰因迈尔表示，违反停火协定将威胁欧洲安全，还有“包括安理会在内的国际机构间的合作可能”。

战斗周六在乌克兰东部持续，分裂主义分子在要镇杰巴利采韦紧逼政府军，炮弹袭击在叛军控制的顿涅茨克最少造成一人死亡。

施泰因迈尔表示，他认为目前双方都未能在争夺中获取进展，目前重要的是遵守停火协定。

“如果停火协定能够得到遵守，我们今晚就会看到效果，”他说道。

施泰因迈尔同时谴责一场发生于哥本哈根会议上的枪击案，参加了这场聚会的艺术家Lars Vilks自发表先知穆罕默德的主题漫画以来便接到了死亡威胁。

“我们不会在这样的恐怖主义面前退缩，”施泰因迈尔表示。“我们捍卫自由，我们想要享有自由。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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