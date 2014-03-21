美国和乌克兰将参加保加利亚国际军演

路透索非亚3月20日 -保加利亚国防部周四称，美国和乌克兰将与来自10个国家的约700名士兵在保加利亚中部进行军事演习。

为期两周的军事演习将从周五开始。国防官员称，演习是在西方国家与俄罗斯就克里米亚事件陷入僵局前已计划好的。

在此之前美国、罗马尼亚和保加利亚海军已在黑海进行联合军事演习，意在显示美国支持北约盟国的决心。

美军驻欧洲部队发言人Jesse Granger表示，代号为“SaberGuardian”的演习将主要在帐篷内和电脑上完成，而不是在场地内进行，来自不同国家的指挥人员将一起合作。

“这是我们本年度很多演习和活动中的一个，作为我们与这里（欧洲）合作伙伴进行合作和加强地区稳定承诺的一部分，”Granger说道。

来自亚美尼亚、阿塞拜疆、比利时、保加利亚、格鲁吉亚、摩尔多瓦、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚和土耳其的士兵以及北约的代表将参加演习。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。