美国对收集乌克兰情报重视程度不足--消息

路透华盛顿3月5日（记者 Mark Hosenball） -现任和前任美国安全官员们本周表示，直到最近，美国情报机构针对乌克兰进行情报收集活动的优先级仍很低，结果是他们对近期局势发展的报告差强人意。

中情局称，对事件的追踪足够密切，已经提出乌克兰动乱的严重程度可能会引发俄罗斯采取军事行动的情形。

两名国家安全消息人士指出，就在俄罗斯军队进入克里米亚半岛之前，中情局曾专门提醒过政策制定者这种情况可能很快发生。

消息人士匿名称，但美国国防部下属的国防情报局预测这种情况不太可能发生。

国防情报局没有立即予以置评。一些官员指出，尽管国防情报局对俄罗斯的评估可能不准确，但还是向政策制定者提供了有见地的指引。周三晚间，一名高级情报官员对路透表示，在俄罗斯采取行动前几天，美国情报机构曾提醒政策制定者克里米亚可能成为俄罗斯与乌克兰冲突的地点。

消息人士称，情报存在一些漏洞，但他们并未具体说明。一名消息人士表示，俄军进入克里米亚后，美国情报机构对俄罗斯活动和意图的了解仍存在漏洞。

其他熟悉情报的官员们指出，俄罗斯在进军克里米亚前的“行动保密”做得很好，隐藏了准备和意图。

即使美国事先完全清楚俄罗斯的计划，也不确定有什么方法可以提前阻止普京的行动，因为美国在当地的军事力量有限，也不愿与俄罗斯发生冲突。

现任和前任安全官员们表示，直到最近，总统奥巴马的顾问们和美国情报机构都认为收集乌克兰的情报不是首要的任务，这是个问题。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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