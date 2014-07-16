美国知会乌克兰 其正与欧洲商量对俄实施更多制裁

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透华盛顿7月15日 - 美国副总统拜登周二对乌克兰总统波罗申科表示，由于乌国内冲突愈演愈烈，美国正在与欧洲盟国商议对俄罗斯实施进一步制裁。
“领导人讨论了俄罗斯继续支持分离分子，以及过去几天冲突明显升级的情况，”白宫声明称。
“(拜登)副总统对波罗申科总统表示，由于冲突持续升级，美国与欧洲领导人商量要俄罗斯为此付出代价。”(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。