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时事要闻 | 2014年 7月 16日 星期三 10:28 BJT

美国知会乌克兰 其正与欧洲商量对俄实施更多制裁

路透华盛顿7月15日 - 美国副总统拜登周二对乌克兰总统波罗申科表示，由于乌国内冲突愈演愈烈，美国正在与欧洲盟国商议对俄罗斯实施进一步制裁。

“领导人讨论了俄罗斯继续支持分离分子，以及过去几天冲突明显升级的情况，”白宫声明称。

“(拜登)副总统对波罗申科总统表示，由于冲突持续升级，美国与欧洲领导人商量要俄罗斯为此付出代价。”(完)

(编译 白云; 审校 郑茵)

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