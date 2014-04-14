美国驻联合国代表警告俄罗斯 或加大制裁力度

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透华盛顿4月13日 - 美国驻联合国代表鲍尔(SamanthaPower)周日表示，若乌克兰东部的亲俄罗斯军事行动继续，美国准备加大对俄的制裁，不过尚不清楚新的制裁措施能否获得欧洲支持，或者能否减缓俄罗斯支持的分裂活动。
预期美国下一轮的制裁将针对俄罗斯诸如矿业、银行和能源等商业。不过美国官员称，尚不确定欧洲是否会加入。
对俄罗斯采取制裁措施，是美国不满俄吞并克里米亚的最直观表达，反映了美俄间的关系降至冷战以来的冰点。
鲍尔说道：“总统先生已经明确表示过，根据俄罗斯的行为，有可能实施涉及能源、银行和矿业的制裁。”
“我认为之前的制裁措施已经看到效果，如果过去几天来的军事行动仍继续的话，那么制裁力度将会加大。”
鲍尔称，美国此前采取的制裁措施已经造成影响：俄罗斯卢布跌至纪录低点，该国股市贬值20%，且投资者纷纷撤资。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 徐文焰)
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。