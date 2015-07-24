莱姆克建议非欧洲女性接替布拉特职位

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
7月22日，针对国际足联周一发布的将成立特别小组以进行改革，并且将选举一位新领导人以接替布拉特的公告，联合国秘书长体育促进发展与和平特别顾问莱姆克建议，国际足联改革首要的议题应该是如何提高自身透明度，包括对足联高层的任期限制，以及应给予各大洲公平机会申办世界杯等。并且“从个人的观点来看，如果该名接替者来自欧洲以外的国家，将会大大提高各大洲的向心力……女性领导人将会是非常棒的选择”。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透