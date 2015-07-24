莱姆克建议非欧洲女性接替布拉特职位

7月22日，针对国际足联周一发布的将成立特别小组以进行改革，并且将选举一位新领导人以接替布拉特的公告，联合国秘书长体育促进发展与和平特别顾问莱姆克建议，国际足联改革首要的议题应该是如何提高自身透明度，包括对足联高层的任期限制，以及应给予各大洲公平机会申办世界杯等。并且“从个人的观点来看，如果该名接替者来自欧洲以外的国家，将会大大提高各大洲的向心力……女性领导人将会是非常棒的选择”。路透