《SAFT专栏》美退职大军有望重返市场 利率等三低时代将拉长

图为参加纽约初创企业招聘会的人，摄于2014年4月11日。 REUTERS/Carlo Allegri

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 石冠兰/张涛

路透4月21日 - 美国退职大军准备在条件好转时重返劳动市场，这意味着薪资、物价和利率都将在更长时间维持低位。

根据英国央行货币政策委员会前委员David Blanchflower和Adam Posen的最新研究，不积极寻找工作的人数增加并非人口统计因素或自愿选择的结果，而主要是由劳动力需求降低造成的。

来自达特茅斯学院的Blanchflower和来自彼得森国际经济研究所的Posen写道，“不积极寻找工作的美国劳动力中，有很大比例不应视作一去不复返了，如果需求增加创造就业机会，那么应预料到他们会重返就业市场。”

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他们指出，就业参与率降低对于薪资有着统计学意义的压制效应，正是体现了这点。数据显示，这一效应在近几十年都在延续，而且并不奇怪的是，在上次危机中以及危机过后都有所强化。

因此，就业的温和增加将使得潜在劳动力返场，这将反过来对薪资增长有很强的抑制作用。

这意味着美联储可能维持低息的时间将长于许多人的预期。

这对债市而言是利好，其背后的多重因素可能在一定程度上解释了为什么尽管美联储在减少购债，但债券表现一贯良好。

尽管有人可能会说，劳动力充分供应、薪资受抑制以及低息都将有利于股市，但这很大程度上取决于人们对美联储应对持续薪资低增长效果的看法。

这点至关重要，是因为，如果你认为就业参与率降低是由于婴儿潮出生的一代人决定花更多时间与孙辈相处，那么利用货币政策来予以干预只会助燃通胀率。

如果像上述研究所显示的，就业参与率降低不过是变相的失业，那么美联储将有更多利用货币政策来刺激就业与薪资增长的空间和理由。

**简单的前瞻性指引**

当然，这场争论已经热烈展开。美联储主席叶伦注意到就业参与率降到了1978年以来的最低水平，而当时参加工作的女性比现在少得多。叶伦说过，她的看法是“经济复苏期间就业参与率大幅下滑，原因是存在闲置产能，这是说明美联储的支持政策仍有用武之地的另一个迹象。”

虽然不是所有的美联储官员都持有这种看法，但多数人认为失业率本身并不是准确反映就业市场状况的绝佳指标。美国失业率已经大幅降低。

所以，美联储开始转而采用一套更加复杂的数据，用于帮助指引何时可能最终开始升息。

美联储不仅要看失业率，而且还将观察就业参与率、工作流动、薪资增长和长期失业等方面的变化。

虽然这比只关注失业率要好，但就像茶叶占卜一样，可能从中得出任何结论，美联储内部以及那些试图猜测美联储意图的人都会莫衷一是。在其它因素不变的条件下，这种情况可能削弱美联储的效力，必然加剧金融市场的动荡。

普森和布兰费罗建议，应该把薪资增长作为美联储促进充分就业职责的主要目标。这样做的理由很多。美联储将要观察的其它许多因素，比如就业参与率、就业不足和失业率，都会影响薪资增长，至少在经济恢复得比较正常之前。而且薪资增长可以消除结构性或人口变化造成的扭曲现象。

对于投资者来说，关键问题是美联储是否会根据这些信息采取行动？

根据最近的言论和以前的经历来看，叶伦似乎会这么做，即使她不赞成把薪资增长作为一项目标，也至少会认为一些放弃求职的人有朝一日可能重返就业市场。

美联储内部对其它问题的共识程度更低，随着就业市场部分领域的情况改善和决策者押注薪资会随之增长，美联储完全有可能贸然升息。也许可能性更大的情形是，美联储官员会过早地谈论升息，而升息和预期中的通胀一样，永远也不会真正降临。(完)

(译文审校 屈桂娟/田建华/白云)

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