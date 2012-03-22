美国上周初请失业金者降至四年低点

焦点：特朗普国会演讲不再盛气凌人 对移民改革持开放态度
路透华盛顿2月28日 - 美国总统特朗普周二对国会进行就职后的首次演讲，称他对美国移民体系整体改革持开放态度，一改他竞选造势时的强硬言辞。
* 初请失业金人数减少5,000人至四年低点
* 续请失业金人数创2008年8月以来最低
* 领先指标上升0.7%
路透华盛顿3月22日电---美国上周初请失业金人数降至四年低点,提振近期就业将保持加速增长势头的希望.
美国劳工部周四公布,上周经季节调整的初请失业金人数减少5,000人,至34.8万人,创2008年2月以来最低.接受路透访问的分析师此前预估为增加至35.4万人.
另一份报告显示,美国2月领先指标大幅上升,显示经济增强.该数据表明,美国经济活动持坚,尽管中国经济放缓且欧元区低迷.
"虽然中国有些不适且欧洲面临经济和金融市场方面的挑战,但美国国内形势仍支持经济温和增长,"Commonfund的首席分析师Michael Strauss称.
一周初请失业金人数四周均值减少1,250至35.5万人.数据涵盖政府3月就业报告的调查周.2月至3月调查期间初请失业金人数减少5,000人,暗示就业岗位又一个月强劲增长.
美国2月非农就业岗位增加22.7万个,过去三个月总计增长达73.4万个.在此同时,失业率维持在8.3%,自去年8月以来已减少0.8个百分点.
周四的数据对美国金融市场没有太大影响,因投资人担心的是全球经济.其他报告显示中国3月制造业连续五个月萎缩;法国和德国制造业活动则大幅下滑.
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**美国表现较佳**
相形之下,美国制造业活动则继续扩张,因汽车生产加速,让工厂得以增加更多劳工和班次.
甚至美国经济的主要痛处--楼市也在好转.联邦住房金融局数据显示房屋价格1月较上年同期下降0.8%.相比之下,2011年1月同比下滑4.6%.
本周其他数据显示,2月成屋销售达到2010年5月以来第二高,建筑许可触及三年半高位.
劳动力市场改善,帮助提振美国经济谘商会领先指标上月上升0.7%.分析师称,尽管气温异常温和帮助支撑了经济,但劳动力市场真的在复苏.
"是真的有起色,而不是仅仅受益於温和天气.我们认为更强劲的就业增长将持续整个2012年,"RDQ Economics首席分析师John Ryding称.
数据显示截至3月10日续请失业金人数降至2008年8月以来最低.
尽管情况好转,但长期失业仍是一大问题.2月1,280万失业人口中,约43%失业时间超过六个月.
截至3月3日当周,共有728万人请领失业金,较前周减少142,499人.(完)
--编译 王兴亚/张若琪/王丽鑫;审校 张涛
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