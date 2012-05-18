美国上周初请失业金人数持稳

* 最新一周初请失业金人数持稳於37万人

* 费城联储5月制造业指数跌至负5.8

* 美国经济谘商会4月领先指标下降

* 4月止赎活动跌至近五年低点

路透华盛顿5月17日电---上周美国初请失业金人数持稳在暗示就业增长不振的水平上,而5月大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩,都表明美国经济复苏依旧脆弱.

劳工部周四公布,上周初请失业金人数持稳於37万人,略高於路透调查访问分析师的预估.

"这次劳工市场并没有显示出多少动能,"4Cast分析师Sean Incremona说.

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数降至负5.8,分析师预估为10,4月为8.5.

数据低於零表示该区域制造业萎缩.调查覆盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州.

费城联储公布报告後,美国股市扩大跌幅.报告加重了全球经济忧虑,与此同时,欧债危机亦有可能进一步加深.

浏览初请失业金数据图表,请点击:(link.reuters.com/suj38s)

周四的请领失业金报告涵盖了5月就业报告的调查周.衡量劳动市场趋势的初请失业金人数四周均值在4月和5月调查期之间略有下降,暗示劳动市场情况变动不大.

"请领失业金数据暗示就业成长会有一些加速,但仅较4月小幅成长,"巴克莱资本分析师Michael Gapen表示.

周四另一份经济谘商会公布的报告显示,4月领先指标下滑,为七个月来首见.

RealtyTrac公布的报告显示,美国房屋止赎活动在4月降至近五年来最低水准.

然欧债危机和美国家庭税赋负担明年可能增加,对经济构成不小的风险.(完)

--编译 梁睿雪/戴素萍;审校 张涛

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