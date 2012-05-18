美国上周初请失业金人数持稳

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
* 最新一周初请失业金人数持稳於37万人
* 费城联储5月制造业指数跌至负5.8
* 美国经济谘商会4月领先指标下降
* 4月止赎活动跌至近五年低点
路透华盛顿5月17日电---上周美国初请失业金人数持稳在暗示就业增长不振的水平上,而5月大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩,都表明美国经济复苏依旧脆弱.
劳工部周四公布,上周初请失业金人数持稳於37万人,略高於路透调查访问分析师的预估.
"这次劳工市场并没有显示出多少动能,"4Cast分析师Sean Incremona说.
美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示,大西洋沿岸中部地区5月制造业活动指数降至负5.8,分析师预估为10,4月为8.5.
数据低於零表示该区域制造业萎缩.调查覆盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州.
费城联储公布报告後,美国股市扩大跌幅.报告加重了全球经济忧虑,与此同时,欧债危机亦有可能进一步加深.
浏览初请失业金数据图表,请点击:(link.reuters.com/suj38s)
周四的请领失业金报告涵盖了5月就业报告的调查周.衡量劳动市场趋势的初请失业金人数四周均值在4月和5月调查期之间略有下降,暗示劳动市场情况变动不大.
"请领失业金数据暗示就业成长会有一些加速,但仅较4月小幅成长,"巴克莱资本分析师Michael Gapen表示.
周四另一份经济谘商会公布的报告显示,4月领先指标下滑,为七个月来首见.
RealtyTrac公布的报告显示,美国房屋止赎活动在4月降至近五年来最低水准.
然欧债危机和美国家庭税赋负担明年可能增加,对经济构成不小的风险.(完)
--编译 梁睿雪/戴素萍;审校 张涛
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