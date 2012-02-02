上周美国初请失业金人数下降

* 上周美国初请失业金人数减少1.2万人

* 第四季生产率涨势放缓

路透华盛顿2月2日电---美国上周初请失业金人数降幅大於预期,暗示美国受创的就业市场正进一步复苏.

过去几周以来,领情失业金人数走势起伏较大,但最新一周的降幅进一步表明,雇主解聘员工的意愿下降,并带来了他们可能会增聘雇员的希望.

劳工部周四公布,上周初请失业金人数减少1.2万人至36.7万人.

"劳动力市场遭受重创的时期已经过去,我们等待经济活动升温为雇佣状况带来更强的提升,"Decision Economics驻纽约的分析师Pierre Ellis说.

数据同样支撑美国股市.SPX,而美元指数.DXY接近持平.

美国经济仍在从2007-09年衰退中艰难复苏,但近几个月就业增长势头加快,失业率在12月降至8.5%的近三年低点.

但在欧洲疲於应对主权债务危机并可能陷入衰退之际,美国经济前景也是阴云密布.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周四对国会表示,欧洲危机仍将威胁美国复苏,并承诺联储将全力防止危机影响扩散.

欧债危机对美国企业造成了影响.陶氏化学(DOW.N)第四季净亏2,000万美元,营收为140.9亿,双双不及市场预期.该公司削减在欧洲的产能,因债务危机严重影响出口,而欧洲对公司产品的需求最为疲弱.

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**非农就业数据**

分析师将密切关注周五公布的美国1月非农就业数据,以进一步断定就业市场的体质.

报告料显示失业率持稳,同时就业岗位增幅则较12月缩小.

虽然周四的请领失业金人数数据与非农就业报告没有直接关联,不过分析师称,请领失业金数据趋势仍属正面.

该周初请失业金人数四周均值减少2,000人来到375,750人,过去10周初请失业金人数有八周都低於40万.分析师将40万这个水准视为就业市场改善和恶化的分界线.

"在非农就业报告前,这肯定是正面的,且进一步支持了美国经济正创造更多就业机会的看法."纽约梅隆银行汇市策略师Michael Woolfolk指出.

1月21日止当周续领失业金人数减少13万,至343.7万,为2008年9月以来最低.

劳工部公布的另一份报告显示,美国第四季非农业生产率增长放缓.部分分析师表示那暗示企业从现有雇员身上挤出的生产力可能已接近极限.

"目前这是一件好事,因为它意味着若需求增长,将会带来雇佣增加,"Ellis表示.

确实如此,研究机构High Frequency Economics的分析师Ian Shepherdson表示,该报告令失业率降低的速度有可能快於美联储目前的预期.

上周美联储承认就业市场有所改善,但又表示失业率仍然居高不下,并称央行可能至少在2014年底前维持接近零的隔夜拆款利率.美联储官员预测今年年末时失业率将在8.2%-8.5%之间.(完)