美国上周初请失业金人数减少 严冬令制造业活动降温

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
* 上周初请失业金人数减少3,000人；在2月非农就业调查期内
* 1月消费物价小涨，取暖成本上升
* 大西洋沿岸中部地区制造业活动在2月大幅下降
路透华盛顿2月20日 - 美国上周初请失业金人数减少，显示劳动市场继续稳步改善，尽管恶劣天气本月可能再度抑制聘雇活动。
严寒天气继续影响经济。周四公布的其它报告显示，大西洋沿岸中部地区本月制造业活动大幅下降，1月电力与取暖燃料成本大涨。
“这是很糟糕的冬季。天气因素显然一直在发挥阻碍作用，”Navy Federal Credit Union的分析师Alan MacEachin表示，“看看现在的一切，我不知道情况如何才能好转，也许至少还得几个月。”
劳工部公布，经季节调整后，上周初请失业金人数下降3,000人至33.6万人。
该周数据落在2月非农就业报告调查期内。暴风雪上周袭击了美国部分地区，可能把一些工人堵在家里无法出门，并可能阻碍2月非农就业增长。
“这显示2月非农就业数据将受到不利影响，”RBS的分析师Guy Berger表示。
12月就业增长大幅放缓以及1月仅微幅反弹，都归咎于极寒天气。但今年以来，初请失业金人数一直维持在32.5-34.8万区间内，表明就业市场状况未发生根本转变。
严峻天气也对本月大西洋沿岸中部地区制造业活动造成影响。费城联邦储备银行公布，2月制造业指数骤降至负6.3，为一年来最低，1月为正9.4。
分析师原本预估该指数为正8.0。该地区一直被暴风雪所笼罩。
读值低于零，表明制造业活动萎缩。衡量该地区制造业就业状况的一项指标明显下降，订单指标触及九个月低位。制造业活动回落部分原因可能是，企业在2013年下半年大量积累库存后，释出部分库存。
“我们猜测，疲软很大程度上可以归因于不利的天气状况，”道明证券驻纽约分析师Gennadiy Goldberg说。
在费城联储制造业指数公布前，周二的报告显示，纽约州2月工厂活动急速降温。不过，周四公布的行业报告显示，美国2月制造业活动增长速度加快到近四年最高水平。
金融数据公司Markit称，美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值为56.7，为2010年5月迄今最高，1月时为53.7。数据高于50显示经济活动扩张。
“这表明，本月地区联储指标可能夸大了制造业的疲软程度，”Goldberg说。
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**能源价格虽上升，但通胀仍疲弱**
严寒天气也冲击家庭预算。劳工部公布另一份数据显示，家庭能源价格大幅上涨，是推动1月消费者物价指数(CPI)上升0.1%的主要原因。12月CPI为上升0.2%。
1月电价涨1.8%，为2010年3月以来最大涨幅。天然气价格冲高3.6%，亦为4月以来最大升幅。取暖油价格跳增3.7%，为2012年9月以来最大涨幅。
这些能源价格上涨的同时，收入增长却疲弱，且其涨势抵消了汽油价格下降1.0%的影响。1月经通胀调整后的每周平均所得增加0.1%，12月为下滑0.5%。
“今年冬天能源价格上升，可能抑制了消费者支出，”FTN Financial分析师Joy Morelock表示。“一旦燃料油和丙烷短缺形势得到缓解，能源价格跳涨势头就应缓和，”他补充称。
整体来说，数据说明通胀仍温和。1月扣除能源和食品价格的核心CPI也升0.1%，升幅持平上月。
1月CPI同比上升1.6%，12月增长1.5%。核心CPI亦较上年同期增长1.6%，较12月1.7%的增幅略有放缓，且为6月以来最慢增速。
由于通胀率仍低于美联储2%的通胀率目标，所以美联储可能在一段时间内继续维持利率在低点，以促进经济成长，即便其削减了每月的购债规模。
“美联储并不急于提高联邦基金利率。他们要继续缩减购债，除非随着天气逐步好转，过去几个月我们看到的疲弱势头却没有反转，”NavyFederal Credit Union的MacEachin说。(完)
(编译 张涛/王兴亚/李爽 审校 龚芳)
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