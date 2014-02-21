美国上周初请失业金人数减少 严冬令制造业活动降温

美国威斯康星州苏必略湖一港口中被冻住的船只，摄于2014年2月15日。 REUTERS/Eric Miller

* 上周初请失业金人数减少3,000人；在2月非农就业调查期内

* 1月消费物价小涨，取暖成本上升

* 大西洋沿岸中部地区制造业活动在2月大幅下降

路透华盛顿2月20日 - 美国上周初请失业金人数减少，显示劳动市场继续稳步改善，尽管恶劣天气本月可能再度抑制聘雇活动。

严寒天气继续影响经济。周四公布的其它报告显示，大西洋沿岸中部地区本月制造业活动大幅下降，1月电力与取暖燃料成本大涨。

“这是很糟糕的冬季。天气因素显然一直在发挥阻碍作用，”Navy Federal Credit Union的分析师Alan MacEachin表示，“看看现在的一切，我不知道情况如何才能好转，也许至少还得几个月。”

劳工部公布，经季节调整后，上周初请失业金人数下降3,000人至33.6万人。

该周数据落在2月非农就业报告调查期内。暴风雪上周袭击了美国部分地区，可能把一些工人堵在家里无法出门，并可能阻碍2月非农就业增长。

“这显示2月非农就业数据将受到不利影响，”RBS的分析师Guy Berger表示。

12月就业增长大幅放缓以及1月仅微幅反弹，都归咎于极寒天气。但今年以来，初请失业金人数一直维持在32.5-34.8万区间内，表明就业市场状况未发生根本转变。

严峻天气也对本月大西洋沿岸中部地区制造业活动造成影响。费城联邦储备银行公布，2月制造业指数骤降至负6.3，为一年来最低，1月为正9.4。

分析师原本预估该指数为正8.0。该地区一直被暴风雪所笼罩。

读值低于零，表明制造业活动萎缩。衡量该地区制造业就业状况的一项指标明显下降，订单指标触及九个月低位。制造业活动回落部分原因可能是，企业在2013年下半年大量积累库存后，释出部分库存。

“我们猜测，疲软很大程度上可以归因于不利的天气状况，”道明证券驻纽约分析师Gennadiy Goldberg说。

在费城联储制造业指数公布前，周二的报告显示，纽约州2月工厂活动急速降温。不过，周四公布的行业报告显示，美国2月制造业活动增长速度加快到近四年最高水平。

金融数据公司Markit称，美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值为56.7，为2010年5月迄今最高，1月时为53.7。数据高于50显示经济活动扩张。

“这表明，本月地区联储指标可能夸大了制造业的疲软程度，”Goldberg说。

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**能源价格虽上升，但通胀仍疲弱**

严寒天气也冲击家庭预算。劳工部公布另一份数据显示，家庭能源价格大幅上涨，是推动1月消费者物价指数(CPI)上升0.1%的主要原因。12月CPI为上升0.2%。

1月电价涨1.8%，为2010年3月以来最大涨幅。天然气价格冲高3.6%，亦为4月以来最大升幅。取暖油价格跳增3.7%，为2012年9月以来最大涨幅。

这些能源价格上涨的同时，收入增长却疲弱，且其涨势抵消了汽油价格下降1.0%的影响。1月经通胀调整后的每周平均所得增加0.1%，12月为下滑0.5%。

“今年冬天能源价格上升，可能抑制了消费者支出，”FTN Financial分析师Joy Morelock表示。“一旦燃料油和丙烷短缺形势得到缓解，能源价格跳涨势头就应缓和，”他补充称。

整体来说，数据说明通胀仍温和。1月扣除能源和食品价格的核心CPI也升0.1%，升幅持平上月。

1月CPI同比上升1.6%，12月增长1.5%。核心CPI亦较上年同期增长1.6%，较12月1.7%的增幅略有放缓，且为6月以来最慢增速。

由于通胀率仍低于美联储2%的通胀率目标，所以美联储可能在一段时间内继续维持利率在低点，以促进经济成长，即便其削减了每月的购债规模。

“美联储并不急于提高联邦基金利率。他们要继续缩减购债，除非随着天气逐步好转，过去几个月我们看到的疲弱势头却没有反转，”NavyFederal Credit Union的MacEachin说。(完)

(编译 张涛/王兴亚/李爽 审校 龚芳)

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