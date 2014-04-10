美国一周初请失业金人数降至七年低点 再显经济动能

一名失业的男子正在与AT&T公司招聘经理谈话申请工作，2014年4月9日摄于美国洛杉矶。 REUTERS/Lucy Nicholson

* 一周初请失业金人数减少3.2万人至七年低点

* 进口物价上扬，食品价格创三年最大涨幅

* 请领失业金数据表明就业增长加速

路透华盛顿4月10日 - 美国上周初请失业金人数降至近七年最低水准，强化就业增长加速的观点。

周四这份报告再度显示经济动能的迹象，之前冬季异常严寒的天气拖累经济活动。

“天气升温的同时，数据也向好。有许多迹象表明就业市场的改善可能在加速，这对于整体经济而言也是一个正面迹象，”Plante Moran Financial Advisors首席投资总监Jim Baird表示。

劳工部数据显示，4月5日止当周初请失业金人数减少3.2万人，经季节调整后达到30万人。这是2007年5月以来最低水准，之后美国开始陷入2007-09年的经济衰退。

之前的汽车销售和就业数据等其他经济指标已经显示，美国经济第一季以更稳固的姿态收官，第二季成长料进一步加速。

第一季经济环比年率增速料较去年第四季的2.6%大幅放缓，在很大程度上是因为恶劣天气和企业减少订单，并在清理2013年下半年累积的大规模库存。

长期失业补贴的到期、食品券的削减以及出口疲弱，料亦会打压经济成长。第一季国内生产总值(GDP)增幅预估区间最低为0.6%。

美国金融市场几乎未受初请失业金数据的影响。

分析师之前预估4月5日止当周初请失业金人数将降至32万人。

3月29日止当周续请失业金人数触及2008年1月来最低。

“4月初非自愿的失业率下滑，这暗示4月就业增速或进一步回升，”RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding说。“我们认为明年失业率下降速度可能快于美联储预估。”

2月和3月就业岗位平均每月增加约19.5万个，期间失业率持守在近五年低点6.7%。

其他就业市场指标如短期失业率和职位空缺也有改善，分析师称这显示就业市场低迷状况正在缓解。

浏览美国进口物价及油价相关图表：请点选：link.reuters.com/puk86v

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**不存在通胀压力**

不过，近期就业市场好转不大可能让美联储今年晚些时候结束月度购债计划后急于开始加息。

周三公布的美联储3月政策会议记录显示，官员们不急于开始收紧货币政策。

劳工部的另一份报告称，美国3月进口物价较前月上升0.6%，2月为上升0.9%。

此升幅高于分析师预估的0.2%，受到食品价格上涨的推动；食品价格录得三年来最大涨幅。除食品外，基本没有输入型通胀更广泛回升的迹象。

截止3月的一年进口物价下滑0.6%，表明进口通胀依然疲弱，而这有助于遏制国内物价压力。

“美国不会输入通胀，”三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey称，“如果从美联储观察的通胀指标来看，目前没有来自海外的通胀压力。”

3月进口食品价格跳涨3.7%，为2011年3月以来最大涨幅，2月则为下滑0.7%。3月进口燃料价格上涨1.2%，涨速较2月的5.3%放缓。

剔除食品和燃料的进口物价上升0.2%，2月则为下滑0.1%。

劳工部报告还显示，3月出口物价上涨0.8%，为2012年9月以来最大涨幅。2月为上扬0.7%。截止3月的一年出口物价上升0.2%。(完)

(编译 李爽/侯向明/王兴亚/许娜；审校 龚芳/戴素萍)

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