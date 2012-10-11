美国上周初请失业金人数降至四年半低点

焦点：软银接近以30亿美元入股美国初创企业WeWork--CNBC
路透东京/香港2月27日 - 据CNBC周一报导，日本软银集团接近达成向美国办公室分享初创企业WeWork的投资，预计超过30亿美元。目前软银将触角伸到科技和电信之外的领域。
* 上周初请失业金人数下降3万人
* 季节调整是下降原因之一,但趋势乐观
* 8月贸易逆差扩大,因出口下滑
路透华盛顿10月11日电---政府数据显示,上周美国初请失业金人数降至逾四年半以来的最低位,可能提振总统奥巴马的选情.
劳工部周四公布的数据,是显示就业市场改善的最新迹象.然而初请失业金人数意外大幅减少3万人,可能是因季节性调整扭曲了数据,未来几周可能会消除这种影响.
"整体趋势似乎是劳动力市场正在改善."RBS证券的外汇策略师Brian Kim表示.
一名劳工部分析师称,季节性因素预示上周请领失业金人数的增幅会很大.他说,对於本季的首周而言,这是典型情况.未经调整的请领失业金人数的确有所增长,但增幅远低於预期,导致经季节调整後的数据大幅下降.
他指出,原本预计上周其中一个州的请领失业金人数会增加,但事实上却有所下降.
"下周公布的请领失业金人数可能会有所回升.但撇开这种潜在的波动性来看,请领失业金人数的变化趋势看来正在改善,"摩根大通分析师Daniel Silver表示.
Silver称,加州可能是导致经季节调整後数据大幅下降的那个州,因为该州的人口规模巨大,而且过去该州的请领失业金人数数据"波动剧烈".
另一位劳工部的官员称,本周哥伦布日假期可能也是一个因素.
"通常,这个州的初请失业金人数不论何时增加,都是介於增加1.5万到近2万之间."
这份就业数据的影响,被其後公布的贸易数据减弱,後者显示美国及全球需求更加疲软.
美国8月贸易逆差扩大至442亿美元,商品出口连续第五个月下滑,进口也略有减少.
美国初请失业金数据图表(link.reuters.com/xuj33t)
美国贸易收支图表(link.reuters.com/gyj33t)
美国进口价格图表(link.reuters.com/byj33t)
美国一周初请失业金人数降至33.9万人,为2008年2月来最低,路透预估为37.0万人.
"确实得警惕数据扭曲的可能.尽管如此,过去几周的初请失业金数据还是比较鼓舞人心的."Columbia Management策略师Zach Pandl称.
美股.SPX因该就业数据上涨,美债则下跌,美元指数.DXY亦走软.(完)
--编译 王翔琼/兰秀娟/程琳;审校 张涛/王丽鑫
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