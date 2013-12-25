美国敦促中国加快实施改革计划 进一步开放国内市场

路透华盛顿12月25日 -美国周二敦促中国迅速实施计划中的改革措施，开放国内经济。美国并称将密切关注改革进展，相关官员正致力于解决同中国仍然存在的贸易紧张关系。

美国贸易代表办公室(USTR)还表示，如果两国就从农业到知识产权等一系列争议进行的谈判最终无法达成一致，美国将毫不犹豫向世界贸易组织(WTO)提出新的争端解决请求。

中国上个月宣布将引导经济更可持续的增长，并加大市场自由化。

USTR称，改革计划同中美贸易议程有很多的共同处。中国的改革措施旨在提振生产力，并把中国出口导向型的经济转变为以国内消费和服务为主的经济。

“美国赞同改革计划中的一些目标，包括减少政府干预经济、加速中国市场对外国商品和服务的开放、改革国企以及提高法律透明度以允许企业在中国市场公平竞争，”USTR在给美国国会的报告中说。

“因此，美国将敦促中国快速实施这些在中共三中全会决定中的经济改革承诺。”

USTR最近在盘点中国的WTO义务履行情况时特别对侵犯知识产权表示担忧，问题包括侵犯版权和盗版，美国企业每年在版税和营收方面损失达数以十亿美元计。

美国方面还担心窃取商业机密的行为，中国企业或是有这方面行为，或是从中受益，而现行法律保护条款的执行不严，也意味着许多受害者无法提出正式索赔。

“如果双方讨论不能解决关键性问题，美方仍准备对此采取其他类型的行动，包括在必要时向WTO申请争端仲裁，”USTR在2013年针对中国提出的仲裁案有七宗仍在处理当中。

报告强调的其他未解决关键问题还包括中国对稀土等原材料的出口限制以及对美国牛肉的进口限制。两国均表示力争在2014年7月之前取消。

中国于12年前加入WTO，是美国最大的农产品出口市场，2013年出口额超过250亿美元，但USTR称中国仍是“全球农产品主要市场中透明度最低、最难以预测的市场”。

USTR对中国的期望包括：降低市场准入壁垒、提高透明度、减少歧视、国营公司与其它企业在公平环境下竞争以及加强法制体系。

欲浏览USTR报告，请点选： here

(完)

(编译/审校 侯向明/郑茵/张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。