美国敦促欧洲采取果断行动化解危机

* 盖特纳敦促欧洲方面采取措施降低利率水平

* 奥巴马对欧洲承诺维护欧元表示欢迎

* 在欧洲央行会议前夕,德拉吉承受各个方面的压力

* 德国部长称市场压力对实施改革十分关键

* 德国央行总裁魏德曼指,政府对央行的要求太多

路透法兰克福/柏林8月1日电---在关键的欧洲央行会议前夕,美国加大对欧元区领导人施压,敦促後者采取果断行动解决该地区债务危机,特别提到应降低受困国家的借贷成本.

欧洲领导人和欧洲央行最近声称,需要采取一切必要措施护卫欧元.美国总统奥巴马对此表示欢迎.

美国财长盖特纳更是直言不讳地对欧元区表示,欧洲方面必须采取措施,包括"降低正在实施改革国家的借款利率水平,并确定这些国家的银行体系能够提供本国所需的信贷".

白宫称,奥巴马周三致电法国总统奥朗德,"鼓励他们努力采取果断行动".

据法国总统奥朗德办公室称,奥朗德向奥巴马保证,欧盟国家将很快实施6月底峰会上达成的决定.

盖特纳周二在接受彭博电视采访时说得更为直白,他在周一飞赴德国会见德国财政部长朔伊布勒和欧洲央行总裁德拉吉.

德拉吉上周承诺会动用欧洲央行可动用的一切办法来保卫欧元,这激发了市场对央行委员会可能会在周四月度政策会议上采取更激进举措的揣测.

**"大胆且适当"**

意大利总理蒙堤表示,德拉吉的诺言"大胆且适当",欧洲领导人正在考虑让欧洲央行和欧元区救助基金联手干预.

市场有关欧洲央行本周将出炉重大举措的预期有所消退.如果欧洲央行无所行动,那麽那些预期欧洲央行周四将采取行动的交易商和投资者将抛出欧元和欧洲股票.

盖特纳称,朔伊布勒和德拉吉已把正在制订的危机应对计划告诉了他,但他谨慎表示不要期待马上就会见到行动.

nabCapital的市场策略部主管Nick Parsons称,欧元可能会从当前水准跌落几美分.债市分析师们预计,如果欧洲央行不行动,西班牙公债收益率将触及欧元问世以来的新高.

央行消息人士曾告诉路透说,干预行动可能至少要在五周之後,因为德拉吉的言论事先并未取得管理委员会共识,而且还有其它要素必须先行落实.

欧元区领导人必须同意援救基金购买公债,而且德国宪法法院必须在9月12日的裁决中支持欧元区永久援助基金的合法性.

随着经济放缓且通胀处於控制之下,欧洲央行所考虑的其它选项包括,可能进一步下调利率,以及进一步放宽贷款抵押品的规定.(完)

--编译 徐文焰/侯向明/兰秀娟;审校 程琳/孙茉莉

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。