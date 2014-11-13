美国财长敦促欧洲采取更多行动提振经济

路透西雅图/华盛顿11月12日 - 美国周三进一步呼吁欧洲决策者采取更多行动，避免出现“失去的十年”那样的低增长时期，称只靠欧洲央行采取的举措可能不够。

美国财政部长雅各布·卢少见的直言认为欧洲应当做什么，称法国和意大利应该放慢降低预算赤字的脚步，德国和荷兰放松财政政策是“关键”。

“各国当局和其他欧洲部门需要采取果断行动，来降低欧元区陷入更严重滑坡的风险，”杰克卢在西雅图世界事务理事会(World Affairs Council)称。

他表示，欧元区国家应通过结合财政、货币以及结构性政策来支持增长。本周20国集团(G20)将在澳洲召开峰会。

他的讲话说明，欧元区经济复苏迟滞，仍将像前两次会议一样，成为G20关注焦点。

欧元区濒临衰退，第二季仅增长0.1%，而且离通缩也不远。

相反，美国经济稳步增长。不过杰克卢警告称，全球不能只依赖美国强劲增长来支撑需求。他敦促各国在能力范围内采取财政政策来提振需求。

杰克卢还表示，意大利和法国应当进行结构性改革，不过警告称进行此类改革在日本是否足够仍不清楚。

他称，如果日本官员决定按计划再次加税，他们应采取其他政策，来弥补对经济的拖累。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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