美国敦促德国等欧洲国家认真对待通缩风险

路透华盛顿4月9日 - 美国周三敦促德国和其它欧洲国家认真对待欧洲可能陷入薪资物价螺旋式下滑的风险。

”通缩风险得到很多人的关切，“美国财长雅各布·卢对CNBC电视台表示，他敦促欧洲依赖出口的国家采取更多措施提振内需。

”德国很明显是预算有盈余的欧洲国家之一，“雅各布·卢在IMF春季会议前接受采访时说。

”德国新政府承诺提高基建支出是件好事。这个问题不是关于你会不会做，而是你会怎么做。我们认为需求低迷的风险和通缩风险是他们要非常小心的，他们需要更多地采取点行动，而不是减少措施。“

杰克卢还表示，中国必须回归实现汇率市场化承诺的道路。

他还称，美国在很多场合下鼓励日本考虑采取抵消消费税调升影响的政策。(完)

(编译 白云; 审校 田建华)

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