中国敦促美国在叙利亚问题上三思而后行

路透北京9月9日 - 中国敦促美国采取行动时要慎之又慎，并回到联合国的框架中讨论叙利亚问题。此前，美国表示在对叙利亚发生的化学武器攻击事件做出回应前已不打算寻求安理会的批准。

美国和法国表示，效忠于叙利亚总统阿萨德的部队是化武攻击事件的幕后黑手。两国考虑通过空袭阻止阿萨德再次使用化学武器。上月叙利亚发生的化武袭击估计导致1,400多人丧生

中国外交部长王毅称，有关国家采取行动时要慎之又慎，三思而后行。

“（他们）应回到联合国安理会的框架中来，寻求共识，妥善处理。”王毅周日晚间与美国国务卿克里通电话时说道。

王毅表示，中美应带头维护《联合国宪章》的宗旨，坚持维护国际关系基本准则和反对任何使用化学武器行径这两条原则。

中国国家主席习近平周五在俄罗斯举行的20国集团（G20）峰会上对美国总统奥巴马表示，军事行动不会解决问题，政治途经才是正确的解决道路。

中国反复呼吁联合国化学武器调查员对叙利亚化学武器攻击进行公正的调查，并警告各方不要预判调查结果。中国还表示，无论是谁使用了化学武器，都应该承担责任。

联合国化学武器调查员很可能于本周晚些时候提交他们的报告，美国国会也将就允许对叙利亚发动有限打击进行辩论。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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