美联储公布会议记录后美元普涨

* 美联储可能需要缩减或停止QE3

* 日本首相改口,称没有设立基金购买外债的必要

* 英国央行会议记录对通胀温和,英镑大跌

路透纽约2月20日 - 美元兑欧元周三跳升至四周高位,兑日圆也走强,此前美国联邦储备委员会(FED,美联储)发布的1月会议记录显示政策制定者可能不得不在招聘大幅改善前放缓或停止购买资产.

澳元、加元和新西兰元走软,因股市和商品市场疲弱促使投资人抛售较高风险资产.英镑重挫,因臆测英国央行可能进一步放宽货币政策.

美联储会议记录显示,"数位与会委员表示,正在进行的对资产购买行动成效,成本和风险的评估可能促使委员会在认为就业市场前景大幅改善前放慢或停止资产购买行动."

"美元全日普涨,美联储会议记录被视为是扩大涨幅的理由,"Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示.

美联储发布会议记录前,美元已经在上涨,因股市和商品市场疲弱,且有关一家对冲基金出售资产的臆测令投资人避险.

"市场避险气氛弥漫,"Western Union Business Solutions市场分析师Ravi Bharadwaj表示.

美元指数.DXY升0.8%,报81.078,稍早触及81.116的高位,为11月底来首见.

尽管会议记录称许多美联储官员上月表达了对进一步购买资产可能带来的成本的关切,但也有委员警告,在时机不成熟的时候结束购债也是危险的,这令对通胀强硬的论调有所平衡.

上月,美联储投票决定维持第三套量化宽松政策,按每月850亿美元的规模购买债券,并表示在就业市场前景明显改善前将继续购债.目前失业率仍高达7.9%.

德意志银行G10汇市策略部门主管Alan Ruskin表示,会议记录将不会令今年下半年逐步减少量化宽松政策的预期降温.

他在给客户的报告中写道:"这将被看作是结束高度宽松货币政策的开始,因此相当于收紧政策,即便美联储资产负债表仍在扩大."他称,这会导致美元在下半年走强.

欧元/美元下跌0.8%,至1.3278美元,根据路透数据,盘中一度跌至1月23日以来最低位1.3273美元.欧元/日圆下滑0.7%至124.41日圆.

美元/日圆涨0.2%至93.69日圆,因美国公债收益率上升.

昨天日圆上涨,此前日本官员就购买外国公债意见分歧,令人担心日本放宽货币政策的程度.

日本财务大臣麻生太郎周二表示,不考虑购买外国债券以放宽货币政策,不过首相安倍晋三表示购买外债是选项之一.

但安倍晋三周三改口,与麻生太郎采取了同样的立场,指称没有设立基金购买外国债券的必要.

英镑/美元跌至2010年7月以来最低位,下挫1.2%至1.5238美元,此前英央行最新会议记录显示,央行似乎较预期更接近放宽货币政策.

"英央行改变了规则.他们目前表示,尽管通胀上升,但他们仍考虑采取更多量化宽松政策,所以很明显英镑将下跌,"摩根士丹利全球外汇策略主管Hans Redeker称.

澳元/美元跌1%至1.0246美元,新西兰元/美元下滑1.5%至0.8339美元.

新西兰央行总裁惠勒称,全球经济失衡及美元走软推升了新西兰元,并使新西兰元较之经济基本面被高估了.(完)

(编译 李军/余春红; 审校 母红)

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