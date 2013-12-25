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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 25日 星期三 14:00 BJT

美国敦促中国加快实施改革计划

美国周二敦促中国迅速实施计划中的改革措施，开放国内经济。美国贸易代表办公室(USTR)在给美国国会的报告中并称，美国将密切关注改革进展，相关官员正致力于解决同中国仍然存在的贸易紧张关系。图为美国国会山附近路侧的中美两国国旗。路透
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