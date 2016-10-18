综述：公用事业需求疲软 限制美国工业生产的增长

2010年5月21日，美国克莱斯勒在底特律的一条大切诺基生产线。 REUTERS/Rebecca Cook

路透华盛顿10月17日 - 美国9月工业生产几无增长，制造业和矿业产出的上升被意外疲弱的公用事业需求所抵消，暗示第三季经济成长温和。

美国联邦储备委员会(美联储)周一公布的这份报告好坏不一，暗示工业部门的低迷情况或许已在发生。产出增长可能较缓，因该部门仍受制之前美元升值、油价暴跌和全球需求疲软这些挥之不去的影响。

“如果制造行业情况不佳，经济就很难全面强劲地扩张，今年以来一直是这种情况，”Naroff Economic Advisers首席经济学家Joel Naroff说。

美联储公布，9月工业生产微升0.1%，符合分析师预期，8月为下滑0.5%。第三季工业生产较上年同期增长1.8%，为2015年第三季以来首次取得季度增长。

上周五的数据显示9月核心零售销售增长温和，而9月工业生产仅略有增长，这令亚特兰大联储将其第三季GDP增长预估调降0.2个百分点至1.9%。第二季经济增速为1.4%。

美元兑一篮子货币几无变化，而美国公债价格上涨。美国股市下跌。

**制造业产出增长**

上月工业生产受制造业产出增长0.2%的支撑，8月制造业产出下降0.5%。纺织品和塑料等商品的生产提振了制造业产出。

机动车和零部件产出小幅上升0.1%，而机械和原生金属产出则出现下降。

制造业产出第三季增长0.9%。制造业一直遭受企业削减过剩库存的影响。

但已出现企稳迹象，因美元升值似乎在放缓，油价也在稳步上升。本月初的一项调查显示，9月的工厂活动加速，6月以来资本货物制成品的新订单增加。

但近期不大可能强劲增长。另一份纽约联储公布的报告显示，纽约州工厂活动10月进一步减弱，新订单持续萎缩。不过制造业者对未来六个月行业前景更为乐观。

“我们预计随着美元升值和库存高企影响最严重的阶段结束，制造业将持续温和增长，”摩根大通驻纽约经济分析师Jesse Edgerton称。

9月矿业生产增长0.4%，因油气井钻探增长抵消了原油开采活动的减少。

这使得矿业生产第三季增长3.7%，此前连续六个季度下滑。

上月公用事业生产下降1.0%，预示消费者支出在第三季减缓。

上个月生产温和，工业产能利用率微升0.1个百分点至75.4%，比长期均值低4.6个百分点。

美联储官员通常把产能利用率看作反映经济中的“闲置”程度、以及在通胀升高之前经济增长有多少加速空间的信号。

纽约制造业图表：link.reuters.com/xej62w

美国工业生产、产能利用率：link.reuters.com/var62w

(完)