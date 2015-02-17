分析：美国公司可减记委内瑞拉资产价值 以短痛代长痛

路透纽约2月17日 - 苦于委内瑞拉货币体系崩塌而遭受获利打击的美国公司，完全可以大笔一挥，摆脱大部分问题。

但这意味着将委内瑞拉业务减记至零，或接近零。这将带来一次性的大额费用。

福特汽车(F.N)在接受路透询问时表示，上个月减记了其在委内瑞拉的全部投资，税前的减记额是8亿美元。这意味着无论委内瑞拉的情况再怎么恶化，也不会有进一步的减损费用了。

通过一次性减记，福特汽车可以避免委内瑞拉资产一点一点的带来损失。同时，这也意味着福特在委内瑞拉保留了一个立足点，而不是像其他美国公司那样彻底退出。委内瑞拉曾被认为是一个很有前途的市场。

在委内瑞拉的业务经营像钝刀割肉一般，上周导致百事可乐(PEP.N)公布了1.05亿美元的费用，以反映其在该国资产价值的重新调整。百事可乐还让投资者为产生更多费用做好准备，称“在密切关注”是否有必要做进一步的货币调整。

尿布和纸巾厂商金佰利(KMB.N)在1月时表示，对委内瑞拉资产进行重新估值，产生4.62亿美元的费用。而且资产价值遭受重创的并非仅是美国公司，周一西班牙电信公司(TEF.MC)也进行了类似的资产价值重估，将在委内瑞拉净资产的价值减记了28.4亿欧元(32.3亿美元)。

委内瑞拉的问题在上周四晚上完全暴露出来。当天委内瑞拉启用新的自由浮动外汇平台，美元兑玻利瓦尔(bolivar)初始汇率报170玻利瓦尔，周五则至174玻利瓦尔左右，非常接近约188的黑市汇价。新汇价是已被取代的旧汇率平台报价约52玻利瓦尔的三倍多，表示实际贬值约70%。

政府还设定了一个固定官方汇率6.3玻利瓦尔，和另一个在12玻利瓦尔的喊价汇率，仅适用有限的交易。

**谘询SEC后采取行动**

福特在一份声明稿中指出，该公司继续拥有委内瑞拉业务，但将该投资的估值计为零，因为外汇管制限制了该子公司采购零件和支付股息的能力。福特上月提交了一份文件表示正在进行会计调整，将把委内瑞拉的营运分离出来，使其不再需汇总至母公司的财务报告。

该公司表示，与美国证券交易委员会(SEC)谘询后采取了这个行动。SEC一名发言人拒绝评论。

会计专家表示，虽然福特没有用这个词，但这似乎是分拆(deconsolidation)，或是利用一般很少用到的美国会计准则，将其委内瑞拉分支从财报中剔除。

根据该规则，子公司资产应按市价计价，并在资产负债表中属于一项投资，而非计在核心资产和负债项下。而在损益表中，该营运通常则不再算在母公司的业绩。

其它公司也都表示考虑分离业务。消费和工业产品生产巨头3M CoMMN.N就在上周五宣称，公司可能需要将委内瑞拉的业务剥离出来，因为无法完成兑玻利瓦尔的汇率兑换。

不过，这样做的企业还是非常少见的。严格的会计准则基本上都要求公司将任何有多数控股权的分支业务整合或纳入母公司的财务报表。

委内瑞拉的情况应该属于极少数的特例，据独立的企业税和会计咨询师Robert Willens称，当某地政府引发的不确定性严重到令母公司难以掌控在该地的分支业务时，那么就允许母公司分离该业务。

他和其他财会专家都表示，想不起来以前何时发生过因为货币问题导致母公司将控股子公司从财报中分离出去的事情。

“这可不是什么时常发生的事件，但委内瑞拉的情况确实是一团糟。”投资研究公司R.G. Associates的总裁Jack Ciesielski如此说道。

**预计将有更多减记**

委内瑞拉曾经是美国跨国公司寻求业务扩展的一个亮点，但现在该国持续的货币贬值、高达68.5%的通胀率、物资短缺和政府高度管控已经让这个市场乌云密布。劳动法让公司很难解聘雇员，与此同时，公司也难以获得各类配件并维持工厂生产。

通用汽车(GM.N)在2月4日发布的最新年度报告中披露，他们未来可能也做出类似的激进会计调整。通用汽车称他们目前仍然将委内瑞拉业务纳入报表，但到了某个时候恐怕就无法“维持可控的财务利益”并且有可能为此计入最高9亿美元的支出。

普华永道(PricewaterhouseCoopers，资诚)美国的合伙人Kenneth Miller表示，多数因失去控制而分离资产的企业，有可能会将委内瑞拉业务的估值降低到接近零的水准。

“你无法控制的业务，能有什么价值？”Miller问道。

要不然就只能对以玻利瓦尔计价的资产进行重新估值，进行大量减记。

金佰利近期将玻利瓦尔参考汇率从12调整为52，据此重新估值其委内瑞拉的资产，而后进行减记。

眼下，委内瑞拉汇率体系被自由浮动汇率机制部分取代，以52作为汇率参考价的企业或许需要再进行一次减记。若将参考汇率由52调整到174玻利瓦尔，则资产按美元计价将贬值逾三分之二。

根据路透分析，参考汇率调整到174，将让10家美国大企业当前账面上的委内瑞拉货币计价资产被抹去71亿美元。

一些企业可能会选择离开委内瑞拉，但这种做法也是有成本的。清洁产品制造商Clorox(CLX.N)去年9月关闭了委内瑞拉业务，称料计入约7,000-8,000万美元的退出成本。

Clorox表示，委内瑞拉业务已经无法继续开展，并计划出售工厂。而后该公司在去年11月称，委内瑞拉政府已没收了其在当地的资产，“资产出售已无可能”。(完)

(编译 王洋/张若琪/高琦/洪曦; 审校 李春喜/郑茵)

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