底特律车厂依赖本土卡车销售提拉全球获利

路透底特律4月28日 - 底特律车厂兜了一圈之后再度回到原处，又和金融危机之前一样，通过在美国市场销售卡车和运动型多用途汽车(SUV)获利，用以弥补在海外市场的亏损。

经历过金融危机、汽油价大涨以及政府对通用汽车和克莱斯勒的救助后，底特律本应摆脱上述获利模式。但通过福特汽车(Ford)(F.N)周二公布的第一季业绩可以看出，底特律三大车厂又再度回归对高耗油大型车的高度依赖。

业内高管及分析师称，这一模式看似熟悉，但风险早已不同。

福特在南美和欧洲市场出现亏损。首席执行官Mark Fields周二告诉分析师称，福特在中国市场的“增长放缓”。

但福特公布，当季北美业务税前利润为13.4亿美元，低于上年同期的15亿美元。原材料、制造和设计成本增加使得获利减少，但福特北美业务的获利足以弥补其它地区税前亏损的4.04亿美元。福特还确认了全年获利预估。

福特获利预估的关键是，铝制车身F-150皮卡的推出能够持续获得成功。公司高管表示，新款F-150皮卡需求旺盛。

通用汽车(GM.N)上周公布，北美汽车业务第一季息税前利润达22亿美元，而北美以外地区业务盈亏平衡。

菲亚特克莱斯勒(FCAU.N)将于周三公布第一季财报，外界预计该公司同样也将依赖旗下Ram皮卡和Jeep品牌SUV在北美的销售。

美国经济出现一些预警信号。美国经济谘商会周二公布，4月消费者信心指数意外降至12月以来最低的95.2。

由于美元升值，日本和欧洲汽车制造商可以下调美国产品的价格，或者增加更多功能。

根据摩根士丹利分析师Adam Jonas，由于日圆走贬，日本车企在过去两年每辆车获得4,000美元的好处。

“以零成本或低成本加装设备，他们许多许多年来一直这么做，”福特首席财务官Bob Shanks告诉路透，“我们将不得不继续努力缩减成本。”

自金融危机以来，底特律的车企已经大幅削减成本，采取措施防范美国卡车市场放缓。

“我们有点像回到过去，尽管以不同的方式，”巴克莱的Brian Johnson说。他指出，轿车不像大型卡车那样赚钱，但仍然有利可图。在过去，底特律的中小型轿车通常是输家。

Susquehanna Financial的分析师Matthew Stover称，福特对F-150皮卡的依赖是“每家车企可能也想有的问题。他们需要找到一条道路，在其他各个领域赚更多钱。”(完)

(编译 刘秀红/许娜/王兴亚；审校 孙茉莉/张荻/杜明霞)

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