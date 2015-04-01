委内瑞拉称反美请愿活动已征集逾600万人签名

委内瑞拉总统马杜罗周二宣布3月9日为每年的“反帝国主义日”，并称要求美国取消对委内瑞拉制裁的请愿活动已征集到600万人签名。美国政府3月9日宣称委内瑞拉对美国国家安全构成威胁，并以滥用权力和腐败为由对7名委内瑞拉官员进行制裁。马杜罗称，2016年起，每年的3月9日将作为委内瑞拉的“玻利瓦尔反帝国主义日”。路透