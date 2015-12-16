美国检察官将起诉委内瑞拉国民卫队领导人走私毒品

路透华盛顿12月15日（记者 Julia Harte/Nate Raymond） - 熟悉情况的人士称，美国检察官正在准备公布对委内瑞拉国民卫队领导人Nestor Reverol走私毒品的指控。

Reverol曾担任委内瑞拉禁毒机构的负责人，是前总统查韦斯的长期助手。消息人士指出，纽约布鲁克林联邦法院待处理的一份密封起诉书中列有Reverol的名字。

Reverol将是面对美国毒品指控的委内瑞拉最高级别官员之一。路透无法联络到他发表评论。

消息人士称，委内瑞拉禁毒机构的前副手、现驻德国的武官Edylberto Molina也名列在起诉书中。

隶属委内瑞拉边防军的国民卫队没有对寻求置评的邮件作出回应，接电话的国民卫队媒体官员拒绝发表评论。

国民卫队周二晚间在Twitter上使用标签#NestorReverolSoldierOfTheFatherland发布一系列帖子，称Reverol应因为逮捕超过100名毒枭而值得称颂。

“我们反对右翼法西斯对我们的司令官发动的攻击，”其中一条发帖称。

委内瑞拉国防部长Vladimir Padrino也在Twitter发帖称：“停止玷污玻利瓦尔武装部队及其领导人的活动。让真相大白！”

委内瑞拉信息部没有对路透有关美方指控的邮件置评请求作出回复。

美国司法部发言人Peter Carr和布鲁克林联邦检察官Robert Capers的发言人拒绝置评。美国毒品执法局发言人Joseph Moses也拒绝置评。（完）