独家：白宫官员称美国考虑制裁委内瑞拉石油行业

路透华盛顿6月4日 - 美国白宫高级官员称，特朗普政府在考虑可能对委内瑞拉能源业实施制裁，包括委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)，这将意味着美国加大向委内瑞拉四面楚歌的左翼政府施压。

美国政府高层一直在讨论打击委内瑞拉经济核心的计划，作为广泛研究美国各种选项的一部分；但官员们称，该计划仍处在讨论阶段，不会很快采取行动。委内瑞拉出口收入中约95%都来自石油。

官员们匿名对路透表示，美国可能把打击PDVSA作为“行业性”制裁计划的一部分。这将是首次针对委内瑞拉整个能源产业的制裁计划。

但他们明确表示，政府在谨慎行事，警惕如果采取这种从未使用的举措，可能会加剧该国经济和社会危机，造成数以百万计人口缺少食物供应和通胀飙升。委内瑞拉持续两个月的反政府骚乱已经造成逾60人死亡。

另一个复杂的因素是可能对美国石油进口的影响。委内瑞拉是仅次于加拿大和沙特的美国第三大石油供应国，据美国政府数据，该国3月进口的石油中有8%来自委内瑞拉。

“正在考虑这一问题，”其中一位官员对路透表示，称特朗普的助手已被要求准备好在必要时就石油行业制裁措施提出建议。

官员们拒绝明确说明考虑的制裁计划，称做出决定的时间主要依据委内瑞拉局势发展。

可能采取的举措或许包括，全面禁止委内瑞拉石油进口，禁止PDVSA在美国的交易和商业活动，这将对PDVSA美国炼油分支Citgo产生严重影响。

较为温和的做法可能是，只禁止PDVSA投标美国政府合约，就像奥巴马政府2011年惩罚该公司与伊朗有生意往来时的做法。

委内瑞拉政府和PDVSA未回复置评要求。(完)