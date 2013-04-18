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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 18日 星期四 14:52 BJT

美国尚未决定是否承认马杜罗当选委内瑞拉总统

美国国务卿克里周三称，美国尚未决定是否承认马杜罗当选委内瑞拉总统，仍在等待委内瑞拉关于选举重新计票的争论明朗化。委内瑞拉官方统计结果显示马杜罗在总统大选中以微弱优势胜出，但反对派候选人卡普里莱斯则要求重新计票。路透

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