独家：美国Verizon准备买断沃达丰所持Verizon Wireless权益

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
路透纽约4月24日 - 两位熟知情况的消息人士周三表示，Verizon Communications Inc(VZ.N)已聘请顾问，准备提出1,000亿美元现金加股票的收购要约，从合资伙伴沃达丰(VOD.L)手中收购Verizon Wireless的剩余股份。
消息人士称，Verizon尚未向沃达丰提出收购提议，但已聘请了银行和法律顾问。目前Verizon已持有Verizon Wireless的55%权益。
一位消息人士称，Verizon希望很快与沃达丰就交易进行友好磋商，但如果沃达丰不进行谈判，Verizon准备公开提出收购要约。
消息人士称，不能保证沃达丰会对交易有兴趣，或最终真正提出收购。
过去10年来，Verizon毫不掩饰希望从沃达丰手中买下Verizon Wireless剩余权益的意愿。消息人士称，Verizon目前准备全力推进该交易。Verizon Wireless是美国最大无线运营商。
消息人士表示，由于利率处于纪录低位且Verizon自身股价较高，因此该公司相信能从银行融资约500亿美元。他们并称，Verizon计划用自身股票支付交易余额。由于磋商仍处于保密阶段，消息人士要求匿名。
一位消息人士称，在公司年度股东会议前，Verizon董事会料将在下周举行的一次例会上讨论可能收购Verizon Wireless的细节。
Verizon发言人Bob Varettoni拒绝置评，但提及本月稍早该公司公布的声明，在该声明中，Verizon表示希望买入沃达丰持有的Verizon Wireless权益。
分析师表示，如果出售Verizon Wireless权益，将使沃达丰有能力向股东派发现金，在欧洲购买固话资产，或使自身成为美国电话电报公司(AT&T)(T.N)等其他电信巨擘的颇具吸引力的收购目标。
如果全资拥有Verizon Wireless，Verizon在利用其无线业务创收的现金方面将获得更大灵活性，目前Verizon依赖前者的业务获得增长。(完)
(编译 于春红; 审校 李春喜)
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