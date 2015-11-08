独家：威讯考虑出售旗下价值100亿美元的企业资产--消息

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透纽约11月6日 - 据知情人士透露，美国最大的无线通讯运营商威瑞森通讯(Verizon Communications，简称威讯)(VZ.N)正考虑出售旗下价值最高达100亿美元的企业资产，以便将精力集中到核心业务上。
消息人士本周表示，此次出售的资产包括一项原名为MCI的业务--主要为大企业客户提供固话通信和互联网服务，另外还包括其数据中心业务Terremark。
这些业务部门在追赶云计算技术发展方面举步维艰，同时还面临Alphabet (GOOGL.O)和亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)等公司的激烈竞争。
部分消息人士称，威讯的企业资产要想分离可能并不容易，潜在买家可能需要同该公司签署商务协议。他们补充说，威讯仍在考虑如何将部分出售资产调整到最佳结构，并不着急达成协议。
消息人士称，今年稍早CenturyLink (CTL.N)与威讯洽谈收购后者部分资产，但未能就条件达成一致。CenturyLink随后转变策略，于本周宣布将考虑对自身部分数据中心业务的打算，有可能出售它们。
消息人士表示，花旗集团(C.N)一直为威讯出售这些资产提供咨询，估计这部分资产全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为20亿美元。
上述消息人士要求不具名，因事情尚属保密。威讯, CenturyLink和花旗拒绝置评。(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)
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