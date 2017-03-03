美国副总统彭斯担任州长时使用私人邮箱处理公务并被黑--报导

路透华盛顿3月2日 - 据Indianapolis Star周四报导，美国副总统彭斯担任印第安纳州长期间，偶尔在讨论敏感事件及国土安全问题时使用私人邮箱处理公务，且该账户去年夏季遭到黑客攻击。

为回应公共记录请求而向Indianapolis Start披露的邮件显示，彭斯通过私人AOL账户与最高顾问交流，沟通主题包括州长住宅大门安全、以及该州对全球恐怖袭击的回应等问题。

Star称，印第安纳州法律并未禁止公共部门官员使用私人邮箱账户。(完)