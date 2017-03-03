美国副总统彭斯担任州长时使用私人邮箱处理公务并被黑--报导

美国众议院情报委员会将传唤前国家安全顾问弗林--议员
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透华盛顿3月2日 - 据Indianapolis Star周四报导，美国副总统彭斯担任印第安纳州长期间，偶尔在讨论敏感事件及国土安全问题时使用私人邮箱处理公务，且该账户去年夏季遭到黑客攻击。
为回应公共记录请求而向Indianapolis Start披露的邮件显示，彭斯通过私人AOL账户与最高顾问交流，沟通主题包括州长住宅大门安全、以及该州对全球恐怖袭击的回应等问题。
Star称，印第安纳州法律并未禁止公共部门官员使用私人邮箱账户。(完)
(编译 王颖；审校 张明钧)
路透华盛顿5月24日 - 美国众议院情报委员会民主党众议员Adam Schiff周三称，将传唤前国家安全顾问弗林，以调查“通俄门”事件。之前弗林拒绝在该委员会作证。
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。