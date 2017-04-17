美国副总统彭斯警告朝鲜 称打击叙利亚显示美方决心

路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。

对于中国为回应美国在韩国部署萨德反导系统而对韩国采取报复行动，彭斯和韩国代总统黄教安表达了失望之情，但重申两国将继续进行部署的计划。(完)