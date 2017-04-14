朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
彭斯计划已久的10日亚洲之行将以首尔为起点，这是他担任副总统以来首次出访亚洲，而目前各界担心朝鲜可能在不久后进行第六次核试验。
彭斯计划周日和美国及韩国军队一同庆祝复活节，在周一与韩国代理总统黄教安会谈。
“我们将就朝鲜推进弹道飞弹及核计划的种种行动与韩国进行磋商，”一名白宫外交政策顾问在预告彭斯行程时向记者表示。
彭斯将在朝鲜最重要的纪念日“太阳节”次日抵达首尔。该名顾问表示，若朝鲜领导人金正恩在这期间进行又一次核试验，白宫已经为彭斯的行程准备好了应变计划。
**“自由公平的贸易”**
这位白宫顾问称，彭斯希望在访问东京、雅加达和悉尼时谈论朝鲜的“好战性”。
但该顾问称，进行“自由公平贸易”的必要性也会是会谈的一个主题。
周二彭斯将应特朗普和日本首相安倍晋三的要求与日本开始经济对话。白宫一位官员称，磋商更聚焦于为未来谈判制定“框架”，而不是谈论特定行业问题。
彭斯将在包括雅加达在内的每一站与商业领袖进行会晤，不过他可能不会涉及印尼政府与自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)等美国企业纠纷的细节。(完)
(编译 张明钧/于春红; 审校 王颖/汪红英)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。