朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问

路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。

彭斯计划已久的10日亚洲之行将以首尔为起点，这是他担任副总统以来首次出访亚洲，而目前各界担心朝鲜可能在不久后进行第六次核试验。

彭斯计划周日和美国及韩国军队一同庆祝复活节，在周一与韩国代理总统黄教安会谈。

“我们将就朝鲜推进弹道飞弹及核计划的种种行动与韩国进行磋商，”一名白宫外交政策顾问在预告彭斯行程时向记者表示。

彭斯将在朝鲜最重要的纪念日“太阳节”次日抵达首尔。该名顾问表示，若朝鲜领导人金正恩在这期间进行又一次核试验，白宫已经为彭斯的行程准备好了应变计划。

**“自由公平的贸易”**

这位白宫顾问称，彭斯希望在访问东京、雅加达和悉尼时谈论朝鲜的“好战性”。

但该顾问称，进行“自由公平贸易”的必要性也会是会谈的一个主题。

周二彭斯将应特朗普和日本首相安倍晋三的要求与日本开始经济对话。白宫一位官员称，磋商更聚焦于为未来谈判制定“框架”，而不是谈论特定行业问题。

彭斯将在包括雅加达在内的每一站与商业领袖进行会晤，不过他可能不会涉及印尼政府与自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)等美国企业纠纷的细节。(完)