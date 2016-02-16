奥巴马将于5月出访越南--白宫

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透加州兰乔米拉市2月15日 - 白宫一位官员周一称，美国总统奥巴马5月亚洲行期间将会访问越南。
奥巴马在加州与东盟国家领导人举行的峰会上接受了越南总理阮晋勇的邀请。
“总统和阮晋勇总理讨论了2015年美国与越南持续加强的关系，2015年是双方恢复外交关系20周年，”这名官员说道。
“两位领导人提到跨太平洋伙伴关系协定、海上安全和人权在推进双边关系上的重要性。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)