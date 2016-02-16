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时事要闻 | 2016年 2月 16日 星期二 13:24 BJT

奥巴马将于5月出访越南--白宫

路透加州兰乔米拉市2月15日 - 白宫一位官员周一称，美国总统奥巴马5月亚洲行期间将会访问越南。

奥巴马在加州与东盟国家领导人举行的峰会上接受了越南总理阮晋勇的邀请。

“总统和阮晋勇总理讨论了2015年美国与越南持续加强的关系，2015年是双方恢复外交关系20周年，”这名官员说道。

“两位领导人提到跨太平洋伙伴关系协定、海上安全和人权在推进双边关系上的重要性。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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