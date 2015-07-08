奥巴马与越共总书记阮富仲会晤

美国总统奥巴马与越南共产党中央委员会总书记阮富仲周二在白宫举行历史性会晤，期间两人谈及南海问题等。奥巴马称，美越关系建立在相互尊重的基础上，两国过去两年在教育、气候变化、公共卫生和安全领域的合作取得“重大进展”。阮富仲邀请奥巴马访问越南，并称对奥巴马接受访越邀请表示感谢。奥巴马表示他期待访问越南，但未宣布具体日期。路透