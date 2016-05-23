越南国家主席陈大光周一称，美国已决定完全解除对越南的致命武器禁运。陈大光在与来访的美国总统奥巴马的联合记者会上表示：“美国决定完全解除对越南的致命武器禁运，越南对此表示高度赞赏，这也是两国关系已完全正常化的明确证据。”奥巴马称，美国将完全解除禁运，但武器销售将取决于越南人权方面的承诺履行情况。路透