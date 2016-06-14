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时事要闻 | 2016年 6月 14日 星期二 08:40 BJT

（更正）“伊斯兰国”宣布对奥兰多夜总会枪击案负责--Albayan电台

（更正：枪击案发生在“周日”，非“周一”。）

路透开罗6月13日-“伊斯兰国”在其Albayan电台上正式宣布，对周日发生在美国佛罗里达州奥兰多市一个同性恋夜总会枪击案负责。

“美国的一名哈里发战士发动了攻击，他成功进入了佛罗里达州奥兰多市一个同性恋夜总会的十字军战士聚会……打死、打伤100多人，随后被杀，”该组织称。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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