美国在巴黎恐怖袭击后收紧护照免签项目

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，ADNOC汽油炼厂仍未复产
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿11月30日 - 白宫周一宣布修改美国护照免签项目规定，以使安全官员更加严格地审查来自38个免签国家的旅行者。
白宫称，根据新规，国土安全部将立即开始收集旅行者曾前往叙利亚和伊拉克等国家的更多信息。
白宫发言人Josh Earnest在巴黎对记者表示，新规将“加强我们挫败恐怖分子利用丢失或被盗护照出行的能力”。
白宫称，国土安全部正在考虑实行试点项目，对免签旅客收集指纹等生物特征信息。
白宫指出，国土安全部还将向国会要求被赋予更多权力，包括对未能验证护照数据的航空公司加大处罚、以及要求所有旅行者使用植入安全芯片的护照。
白宫还希望扩大使用境外机场的“入境审查项目”，让美国边境官员可以在免签旅行者登上飞往美国的飞机之前收集和检查生物特征信息。
白宫敦促国会在12月晚些时候休会前通过立法。
“未来三周的时间里，他们应该能做出加强国家安全的行动，”Earnest对记者说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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